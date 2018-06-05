Galatasaray Bafetimbi Gomis'in yerini Balotelli ile dolduracak

GOMİS’E TEKLİFLER VAR

GALATASARAY’IN 21.şampiyonluğuna attığı 29 golle büyük katkı sağlayan Bafetimbi Gomis, bu yaz Sarı-Kırmızılı takıma veda edebilir. G.Saray’da gösterdiği performansın ardından teklifler aldığını açıklayan Fransız forvetin gitme ihtimalini düşünen teknik heyet gardını aldı. Yönetimin Gomis’le yapılacak olan görüşmelerden olumsuz sonuç alması durumunda Fransız golcü satılacak ve yerine dünya yıldızı bir forvet alınacak.

5 MİLYON EURO ÖNERİLECEK

GOMİS’İN gitmesi durumunda ise teknik direktör Fatih Terim’in istediği o forvetin, İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Nice’de harika bir sezon geçiren ve bu ay sonu boşa çıkacak olan 27 yaşındaki golcünün menajeriyle önümüzdeki günlerde irtibata geçilecek. Sarı-Kırmızılılar’ın Balotelli’ye 5 milyon civarında yıllık ücret önereceği ve Şampiyonlar Ligi kozunu da öne sürerek ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.

RAKİPLER OLDUKÇA DİŞLİ

Ancak Aslan’ın bu transferde ciddi rakipleri de var. Özellikle Fransız devleri Marsilya ve Monaco, Balotelli’yi çok istiyor. İki kulüp yetkilileri de Süper Mario’nun menajeriyle görüştü. Ancak Balo, Monaco’da oynamak istemediğini açıkça söyledi ve Kırmızı-Beyazlılara kapıları kapattı. Marsilya net bir cevap vermeyen 27 yaşındaki golcünün Napoli’den teklif beklediği, gelmemesi durumunda ise diğer teklifleri değerlendireceği kaydedildi. İtalyan oyuncu daha önce yeni bir macera aradığını söylemişti.

38 maç 26 gol

Bu sezon Nice formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mario Balotelli, 26 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Hala üst düzey bir golcü olduğunu ispatlayan Süper Mario, Nice’den ise yıllık 3.7 milyon euro alıyordu. Fransa’daki vergiler düşünüldüğünde Galatasaray’ın yıllık ücret önerisi Balo’nun aklını çelebilir.

(Gunes)