Galatasaray, Bandırma'da farklı kaybetti!
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank deplasmanda Banvit'e mağlup oldu.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Banvit kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Bandırma ekibi salondan 79-64 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Banvit ligdeki 13. galibiyetini kazandı. Galatasaray Odeabank ise 7. mağlubiyetini aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.