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Galatasaray, Bandırma'da farklı kaybetti!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Odeabank deplasmanda Banvit'e mağlup oldu.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Banvit kendi sahasında Galatasaray Odeabank'ı konuk etti. Bandırma ekibi salondan 79-64 galibiyetle ayrıldı.
 
Bu sonucun ardından Banvit ligdeki 13. galibiyetini kazandı. Galatasaray Odeabank ise 7. mağlubiyetini aldı.

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