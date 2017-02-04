Başakşehir-Galatasaray muhtemel 11'ler
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Başakşehir, Galatasaray'ı ağırlıyor.
Gakatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda bugün saat 20.30'da Başakşehir'le karşı karşıya gelecek. 90 dakikada beraberlik bozulmazsa, 15'er dakikalık uzatmalara, ardından da seri penaltı atışlarına gidilecek. Son iki yılın kupa şampiyonu Galatasaray, Medipol Başakşehir önünde tur atlamak isterken, kaybeden taraf elenecek.
MUHTEMEL 11'LER
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Eren, Mahmut, Mossoro, Emre, Visca, Cengiz, Mehmet
GALATASARAY: Cenk, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Sneijder, Yasin, Bruma, Podolski
STAT: Fatih Terim
SAAT: 20.30
HAKEM: Mete Kalkavan
YAYIN: ATV & STAR.COM.TR
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