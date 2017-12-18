Galatasaray haberleri son dakika Galatasaray'da başkan adayları kimdir?

Galatasaray haberleri son dakika Galatasaray gelişmeleri sarı kırmızılı ekipte kriz çıktı. Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray’da, güzel giden sezon bir anda kabusa dönmek üzere. Galatasaray başkan adayları kimler olacak? Galatasaray Kulübü'nde Igor Tudor dönemi resmen sona erdi. Bu karardan sonra Özbek'in Fatih Terim'i takımın başında görmek istemesi sonrasında bu karara karşı çıkan yöneticiler oldu. Sarı kırmızılı yönetim bu gelişmelerin ardından 13 Ocak ya da 20 Ocak 2018'de toplanmak üzere olağanüstü genel kurul kararı alındı.

NELER YAŞANDI?

Galatasaray Kulübü, seçim konusunda KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Yönetim Kurulumuz medeni kanun ve tüzüğümüzün ilgili maddeleri uyarınca 13 Ocak 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk olmaması halinde 20 Ocak 2018 tarihinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı kararını oy birliğiyle almıştır.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek konu ile ilgili olarak 19 Aralık 2017 Salı günü saat 13:00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı yapacaktır.

Öte yandan Galatasaray Spor Kulübü , teknik direktör İgor Tudor ve teknik ekibi ile yollarını ayırdıklarını KAP'a da bildirdi.



Açıklama şöyle;

"Şirketimizin 18.12.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Futbol A Takımı Teknik Direktörümüz İgor Tudor ve teknik ekibinin görevine son verilmesi konusunda oybirliği ile karar alınmıştır."

ÖZBEK’TEN AÇIKLAMA

Tudor'un görevine son verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan başkan Dursun Özbek, "Igor Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Aldığımızı karar bu. Galatasaray Kulübü olarak da olağnüstü seçim kararı aldık. Bunun Galatsaray için hayırlı olacağını düşünüyorum. Göztepe maçında takımın başında kimin olacağını düşüneceğiz. Bu kararlar, Galatasaray'ın menfaatleri için alındı. Bu kararı aldık ama arkasından yeni teknik direktör kararı peş peşe alınacak kararlar değil. Önümüzde süreç var" dedi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Özbek, "Salı günü basın toplantısı yapacağım ve detaylı açıklamalar yapacağım. Kafanızdaki soruları, bu toplantıda sorabilirsiniz. Sorularınızı hazırlayın ve gelin. Yönetim Kurulu toplantısında hiçbir tartışma çıkmadı. Yönetim ve başkan yıpratılmak için bir duruş var. Galatasaray Kulübü bundan zarar görüyor. En azından bu süreci azaltmak lazım. Bu saldırıların son bulması lazım. Seçim her zaman gündemde olabilir. Taraftarımız ve camiamız endişeye düşmesin. Bugünkü yönetim, eskisinden daha güçlü şekilde bir aylık süreci yönetecektir" dedi.

Bugün saat 14:00'te başlayan ve yaklaşık 3 saat süren yönetim kurulu toplantısında hararetli anlar yaşandı. Yönetim içerisinde teknik direktör (Fatih Terim) konusunda yaşanan derin fikir ayrılıkları ve yönetim içerisindeki dört üyenin "Terim gelirse biz istifa ederiz" restinin ardından başkan Dursun Özbek de "yönetimin düşmemesi" için erken seçin kararı aldı. Galatasaray'da 13-20 Ocakta yapılacak olan seçim, 3.5 yıllık başkanı da belirleyecek ve Mayıs ayında bir daha seçim olmayacak.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 19 Aralık Salı günü saat 13:00'te Türk Telekom Stadı'nda Tudor ve seçim kararı hakkında açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Galatasaray başkan adayları için henüz netlik kazanan bir durum yok. Kulislerde Ünal Aysal, Abdürrahim Albayrak, Adnan Öztürk gibi isimlerin adı geçerken, Dursun Özbek’in yeniden aday olacağı da tahmin ediliyor.