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Galatasaray Başkanı, Çinli bankacılarla bir araya geldi

Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu  üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa  Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.

Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu  aktarıldı.

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