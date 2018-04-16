Galatasaray Başkanı, Çinli bankacılarla bir araya geldi
Çin'in önemli bankalarından ICBC'nin (Industrial and Commercial Bank of China) yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübüne ziyarette bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, ICBC Yönetim Kurulu üyeleri Liu Peiguo, Li Peng ve Chen Yubao'nun, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e ziyarette bulunduğu belirtildi.
Görüşmenin ana gündem maddesini, sponsorluk konularının oluşturduğu aktarıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.