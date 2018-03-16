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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi öncesi basına açık düzenlenen idmanda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cengiz, yarın oynanacak maçla ilgili olarak, "İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun" dedi.
 
Taraftarların tribünleri doldurmasıyla ilgili de konuşan Cengiz, "Tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Böyle bir manzara bize nasip oldu. İnşallah kazanırız. Hak eden kazansın. Hak eden de Galatasaray olsun. Bu taraftara her şey layık" şeklinde konuştu. 
 
"Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor"
 
Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise, "Atmosferi görüyorsunuz. Bu maça çok iyi hazırlandık. Galatasaray bu sefer Kadıköy'e farklı gidiyor" ifadelerini kullandı.
 
Albayrak ayrıca, "Bu organizasyonun mimarı Fatih Terim'dir. 'Taraftarımızla beraber bir bütün olalım' dedi. Yarın da inşallah kazanan biz olacağız ve yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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