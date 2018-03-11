Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte Mustafa Cengiz'in sözleri: "İki yılda borçları ciddi anlamda çözmek istiyoruz. Riva ve Florya en önemli maddi kaynaklarımız. Benim taahhüdüm bu. Biz bundan çekinmeyiz çünkü en kötüsüne göre yaptık bu senaryoyu. UEFA'ya yaptığımız sunumda çok sert sorular geldi. Birinci ağır soru, 'Siz bize vaatlerde bulundunuz, 5 kat daha fazla yükle geldiniz. Yine vaatlerde mi bulunacaksınız?' oldu. Biz 30 sayfalık sunum yaptık, bizden önceki yönetimin yaptığı sunum 1 sayfalık. Eski yönetim, UEFA'ya verdiği sözleri tutmamış. Zarar etmeyeceğim deyip, 500 milyon TL zarar etmiş. Biz, insanların kafasını bulandırıp şark kurnazlığı yapmayız. Realite ortada. UEFA attığımız her adımı yakından izliyor.

"Yellow Friday UEFA'nın bile dikkatini çekti"

Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur. Yellow Friday, UEFA'nın bile dikkatini çekti. Etkilendiler. Toplumu bir araya getiren en güçlü şeylerde biri futboldur. Futbol bu ülkenin sosyal çimentosudur. Ben iki takım taraftarının iç içe maç izlediği dönemde büyüdüm. Sonra araya bir sıra polis girdi. Benim zamanımda en ağır söz 'hakeme gözlüktü' en ağır itham buydu. Taraftarlar arasında da gerginlik var. Bunun sona ermesi gerekiyor. UEFA'ya savunma yaparken Türkiye'ye destek olmalarını söyledik. Devlet de yardımcı olacak. Bir sınavdan geçiyoruz. Türkiye Galatasaray ile yatıp, Galatasaray ile kalkıyoruz demedik, futbol ile yatıp kalkıyor dedik. UEFA'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için de yardım istedim. Rakiplerimiz için de yardım istedim. Bana ihtiyaçları yok, kendi camialarında da isimler var. Ancak ben orada Türkiye'nin imajı için bulundum.

"Teknik kadromuz ne derse odur"

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması için çalışıyoruz. Teknik kadromuz ne derse odur. Harcama ve transferi yapacak olan bizleriz. Teknik kadronun görüşünü alırız. Gomis karakterli bir futbolcu. Karakter çok önemli. Rakibine saygılı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncular isteriz. Fair içinde adili barındırıyor. Kavram dürüst olmak. Dürüstlük nedir; rakibi aldatmamak, seyirciyi aldatmamak, hakemi aldatmamak. Futbolda her alanda dürüstlük gerekiyor.

"Fatih hoca Florya'yı tertemiz hale getirdi"

Fatih hoca gecesini-gündüzünü G.Saray'a adadı. Florya'yı tertemiz hale getirdi. Aslan yatağından belli olur. Futbolcular arasında kopukluğu giderdi. Futbolculara maalesef geciken ödemeler var. Bunu kapatmaya çalışıyoruz. Hem futbolculara hem kulüplere ödemeler var. Enkaz edebiyatı yapmam."