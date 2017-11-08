Galatasaray Basketbol Şubesi Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya: Milli takım kutsal bir görevdir

Ömer Yalçınkaya’nın sözleri şöyle:

“Milli takım kutsal bir görevdir. Bizler çocukluktan beri gerek idareci olarak, gerek oyuncu olarak, gerekse masör olarak oraya gitmenin hayalini kurardık. Ben milli takımda olmayı, milli takımın bir parçası olmayı her zaman çok önemsemişimdir. Bu, benim kişisel düşüncem. Zaten kulüpler de milli takım için vardır. Milli takım, ülkedeki basketbolun gelişimini sağlayan yegane unsurdur. Daha sonrasında kulüpler gelir. Tabii en üst düzey mertebede yer alan milli takım görevi de kaçınılmazdır. Ben bunu böyle görüyorum.

Diğer kulüplerin ne yaptığı ya da ne yapacağı beni ilgilendirmiyor. Kulübüm ve kendi adıma şunu söyleyebilirim; biz, milli takım görevi verildiği zaman asla kaçmayız. Bu görev verildiğinde görevimizi mutlaka ifa ederiz. Ama herkesin kendi fikri vardır. Benim şahsi fikrim milli takımın önemli olduğu ve oraya mutlaka icabet etmek gerektiğidir.”