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Galatasaray, bayan voleybol takımının maçındaki hakem hatalarıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı

Galatasaray kulübü, resmi internet sitesinden, bayan voleybol takımının maçındaki hakem hatalarıyla ilgili açıklama yayımladı.

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Galatasaray’dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sezona yarıştığı tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray Bayan Voleybol Takımımızın dün akşam oynanan Vestel Venus Sultanlar Ligi Yarı Final ikinci karşılaşması, adil olduğuna inanmakta zorlandığımız kararlar ile kaybedilmiştir.

Avrupa voleybolunun en büyük ligi olan Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin bu seviyeye ulaşmasında kulüp, oyuncu ve yöneticiler tarafından tüm özverili çalışmalar ortaya konulmasına rağmen yılların emeğinin adil olmayan kararlar ile yok sayılmasını üzüntüyle karşılamaktayız.

Galatasaray Spor Kulübü olarak beklentimiz tüm kulüplere eşit mesafede yaklaşıldığı adil ve tarafsız bir müsabaka ortamının sağlandığı bir ligde mücadele etmektir. İtiraz hakkını tamamlayan takımımızın bu durumundan yararlanılması üzüntü vericidir. Sadece takımımız için değil tüm takımların emeklerinin adil ve dürüst yönetimler ile korunmasını beklemek en tabii hakkımızdır.

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