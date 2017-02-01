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Galatasaray büyük balığı kaçırdı!

Chelsea'nin Sırp savunmacısı Branislav Ivanovic, Rusya Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Zenit'e transfer oldu.

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Sezon başı ve devre arası transfer döneminde kısa bir süre de olsa Galatasaray'la adı anılan ancak uzun bir dönem takımda kalmanın şartlarını zorlayan Branislav Ivanovic, sonunda Zenit'in yolunu tuttu.

Bonservis yok!

Bir ara Barcelona'nın da istediği iddia edilen 32 yaşındaki stoper için Rus takımı, Chelsea'ye hernagi bir bedel ödemedi. Böylece Galatasaray da büyük bir fırsatı kaçırmış oldu.

Conte, kulübeye göndermişti

Hatırlanacağı üzere sezon başı ilk 8 hafta Antonio Conte, Ivanovic'i ilk 11'in vazgeçilmezlerinden yapmış ancak takımı lider yapan 3'lü savunma taktiğine geçince Sırp oyuncu yedek kulübesine mahkum olmuştu.

32 yaşındaki terübeli savunmacı 2007/2008 sezonunun devre arasında 12 milyon euroya Lokomotif Moskova'dan Chelsea'ye transfer olmuş ve takımın demirbaşlarından olmayı başarmıştı.

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