Galatasaray Belhanda'nın boşluğunu Yunus Mallı ile dolduracak

Mali sıkıntılara rağmen Fatih Terim'in önderliğinde Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olacak bir kadro oluşturmaya çalışan Galatasaray'ın 10 numara için 1 numaralı adayı belli oldu. Belhanda'yı 10 numara konusunda yetersiz gören Fatih Terim, Faslı yıldızın Dünya Kupası'ndan sonra satılmasına onay verdi. Tecrübeli hoca, Belhanda'nın boşluğunu A Milli Takım'a kazandırdığı Yunus Mallı'yla doldurmayı planlıyor.

26 yaşında, 1,79 boyundaki milli futbolcu, Ocak 2017'de Mainz 05'ten 12.5 milyon Euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olmuştu. Ancak elinde Yunus ve eski Beşiktaşlı Gomez gibi yıldızlar bulunmasına rağmen Wolfsburg bir türlü atılım yapamadı ve son iki sezondor küme düşmenin eşiğinden döndü. Yunus bu yüzden takımdan ayrılmak için fırsat gözlemeye başladı.

DÜNYA KUPASI BEKLENİYOR

Galatasaray, Belhanda'mn durumu netleşmediği için henüz Yunus ve Wolfsburg'la temasa geçmedi. Ancak Fas'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Belhanda'nm performansı da bu transferde belirleyici rol oynayacak. 8 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Belhanda'ya cazip bir öneri gelmesi halinde Galatasaray'ın 10 numara için ayıracağı kaynak artacak.

Sarı Kırmızılılar, önce Yunus'la anlaşıp, ardından Wolsfburg'la masaya oturacak. Mustafa Cengiz yönetim 6-7 milyon Euro civarında bir rakama bu transferi bitirmeye çalışacak.

(Habertürk)