Galatasaray Beşiktaş maçı periscope canlı izle GS BJK maçı Periscope şifresiz izleme canlı yayın

Galatasaray Beşiktaş maçı persicope canlı izle GS BJK maçı Beinsports şifresiz izleme canlı yayın! Milyonları ekrana kilitleyecek olan Galatasaray Beşiktaş derbi maçına saatler kaldı. Galatasaray Beşiktaş maçı canlı yayın izleme linki merak ediliyor. Galatasaray Beşiktaş maçı periscope şifresiz veren kanallar hangileri? Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 29 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek, yardımcılıklarını ie Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yönetecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisi için persicope canlı izleme yolu haberimizde yer almaktadır. Türkiye bu derbiyi bekliyor. Şampiyonluk yolunda kıyasıya mücadele veren Galatasaray ile Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in bu sezon belkide en önemli maçında Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. Evinde bu yıl kaybetmeyen Galatasaray ev sahibi avantajını kullanarak Beşiktaş'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş yönetiminde olaylı Fenerbahçe derbisini geride bırakan Beşiktaş ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında avantajlı duruma geçmek istiyor. Galatasaray'da Serdar Aziz cezalı, Beşiktaş'ta ise önemli bir eksik yok. Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alan ve bu cezasını Akhisarspor'a karşı çeken Pepe 11'de sahaya çıkacak.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 31. hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 29 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da Türk Telekom Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek, yardımcılıklarını ie Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yönetecek.

Periscope Yayınlarını Bilgisayardan Nasıl izleyebilirim?

Öncelikle Periskop üzerinden yayın yapmak için akıllı telefonunuza giriş yapmanız gerekiyor. Uygulama şimdilik sadece Android ve iOS platformlarında kullanılabilir. Periscope yayınlarını bilgisayardan izlemek için iki yol var, bunlardan biri sahibinin gelişmiş Twitter aramaları ve diğeri Perisearch web sitesi.

Şampiyonluğa etki edecek

Ligde bu sezon şampiyonluk yolunda dört takım mücadele ediyor. Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe arasında geçen şampiyonluk mücadelesinde puanlar birbirine oldukça yakın. Bu nedenle artık her maç final değerinde. Haftaya Galatasaray 63 puanla lider başlarken, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir 62 puanla zirveyi takip ediyor. Fenerbahçe ise 60 puanla rakiplerinin hata yapmasını bekliyor.

Bu rekabette dört takımın alacağı sonuçlar çok önemli. Bu haftanın maçında ise Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşacak ve birinin puan kaybı yaşamadı, o takımın şampiyonluk şansının azalması anlamına gelecek.

MUHTEMEL 11'LER...

Galatasaray: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Nagatomo, Fernando, Donk, Feghouli, Rodrigues, Gomis

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Babel, Talisca, Quaresma, Negredo

Beşiktaş evinde rahat kazandı

Sezonun ilk yarısında iki takım Vodafone Stadyumu'nda karşılaşırken, kazanan 3-0'lık skorla Beşiktaş oldu. Derbi müsabakasında Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Cenk Tosun, 70. dakikada Dusko Tosic ve 90. dakikada Alvaro Negredo kaydetti.

Sakat ve cezalılar

Derbi öncesinde iki takımda da birer eksik bulunuyor. Galatasaray'da cezalı durumdaki Serdar Aziz, Beşiktaş'ta ise sakat Caner Erkin derbide görev yapamayacak isimler olacak.

Sarı-Kırmızılılarda teknik direktörün Serdar Aziz'in yerine Maicon'a şans vermesi bekleniyor. Beşiktaş'ta ise Caner Erkin'in yokluğunda sol bek pozisyonunda Adriano göreb yapacak.

DERBİ MAÇININ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig’de oynayacakları maçla birlikte 343. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 342 müsabakada sarı-kırmızılıların 120’ye 109’luk galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, bugün saat 19.00’da evinde Beşiktaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan 30 haftada sarı-kırmızılılar, 20 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 beraberlik sonucunda 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Siyah-beyazlılar ise 18 galibiyet, 8 beraberlik, 4 mağlubiyetle aldığı 62 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Vodafone Park’taki maçı Beşiktaş 3-0’lık skorla almıştı.

GALATASARAY EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray’ın Süper Lig’de Türk Telekom Stadyumu’nda oynadığı maçlarda bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar ligde son 17 maçta 16 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Aslan, evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla aldı. Sarı-kırmızılılar, bu istatistiği ile ligde evinde en çok puan kazanan takım konumunda bulunuyor.

BEŞİKTAŞ BU SEZON DEPLASMANDA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, ligde deplasmanda oynadığı maçlarda 23 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, oynadığı 15 müsabakada 6 galibiyet çıkarırken, 4 kez de mağlup oldu. Kartal, söz konusu karşılaşmalarda 22 gol atarken, kalesini 16 gole kapatamadı.

BEŞİKTAŞ OLAYLI HAFTANIN ARDINDAN DERBİYE ÇIKACAK

Beşiktaş, gergin geçen bir haftanın ardından derbide zirveyi ele geçirme mücadelesine çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun, Ziraat Türkiye Kupası'nda olaylar nedeniyle tatil edilen Fenerbahçe maçının kaldığı yerden oynanmasına karar vermesinin ardından Beşiktaş camiası hareketle günler yaşadı.

Divan kurulu üyeleriyle olağanüstü istişare toplantısı yapan kulüp yönetim kurulu, 3 Mayıs'taki yarı final rövanş maçına çıkmama kararı aldı.

PEPE DERBİDE OYNAYABİLECEK

Fenerbahçe ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören ve bir maç cezası nedeniyle Süper Lig'deki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında görev alamayan Pepe, derbide forma giyebilecek.

Yine kupa mücadelesinde yedekte olmasına rağmen tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderilen Tolga Zengin de açıklanan bir maçlık ceza sonrası kadroda yer alabilecek.

SON 27 LİG MAÇINDA 5 KIRMIZI KART

Derbi öncesinde, rekabetteki son 27 lig maçında hakemler 5 kez kırmızı kart kullandı.

İki takım arasında Süper Lig'de yapılan son 27 derbide hakemler Beşiktaşlı Delgado, Hilbert ve Veli Kavlak ile Galatasaraylı Melo'ya (2 kez) kırmızı kart gösterdi.

Bu süre içinde hakemler ayrıca iki takım oyuncularına toplam 138 sarı kart gösterdi. Beşiktaş'tan 71, Galatasaray'dan ise 67 futbolcuya sarı kart çıkarıldı.

PENALTIYA DİKKAT

Beşiktaş-Galatasaray derbilerine son yıllarda penaltılar damgasını vuruyor.

İki takım arasında ligde yapılan son 30 maçta hakemler toplam 12 kez penaltı kararı verdi, 8 karşılaşmada penaltı golleri derbinin sonucu üzerinde belirleyici etki yaptı.

Rekabetteki son 30 lig maçında hakemler Galatasaray için 8, Beşiktaş için de 4 kez beyaz noktayı gösterdi. Beşiktaş 4 vuruşu da gole çevirdi, Galatasaray 2 kez penaltı kaçırdı.

ÜÇ OYUNCU CEZA SINIRINDA BULUNUYOR

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sofiane Feghouli, Maicon Roque ve Sinan Gümüş bugün kart görmeleri durumunda, ligin 32. haftasındaki Teleset Mobilya Akhisarspor maçında görev alamayacak.

FABRİ LİGİN EN AZ GOL YİYEN KALECİSİ DURUMUNDA

Beşiktaş’ın İspanyol kalecisi Fabri, bu sezon ligdeki 30 maçın 30’unda da kalesindeydi. Başarılı file bekçisi, kalesini 11 maçta gole kapatamadı. İspanyol oyuncu, ligde geride kalan 30 haftada 25 gol yedi. Fabri, bu istatistiği ile ligde en az gol yiyen kaleci konumunda bulunuyor. Fernando Muslera, Galatasaray ile Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı lig, kupa, Süper Kupa olmak üzere toplam 35 müsabakada kalesini korudu. Fabri ise Galatasaray ve Fenerbahçe derbilerinde toplam 10 kez görev aldı.

GALATASARAY'IN EVİNDEKİ KARŞILAŞMALAR

2011/2012 26.02.2012 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

2011/2012 06.05.2012 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

2012/2013 27.01.2013 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

2013/2014 22.02.2014 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

2014/2015 24.05.2015 Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

2015/2016 08.05.2016 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016/2017 27.02.2017 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1