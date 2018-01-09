Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Giaccherini için savaşa girdi

Napoli'de yeterli forma şansı bulamayan Emmanuele Giaccherini için Süper Lig'den toplam üç takımın talip olduğu belirtildi.

"NABIZ YOKLADILAR"

İtalya basınında yer alan habere göre; Napoli'den ayrılmak isteyen sol kanat ve forvet bölgelerinde oynayabilen Giaccherini için Beşiktaş ve Galatasaray nabız yokladı.

MENAJERİ AÇIKLAMIŞTI

Giaccherini'nin menajeri Fulvio Valcareggi, "Emmanuele, Ocak ayında Napoli'den yüzde 99 ayrılacak. Artık orada kalamayız. Napoli de bunu biliyor" açıklamasını yaptı.

Napoli ile 2019'a dek sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 5 maçta 1 asist yaptı.

TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Napoli Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin 4 maçta forma verdiği Giaccherini 29 kez İtalya Milli Takımı'nın formasını giydi. Tecrübeli futbolcuyla Galatasaray ve Beşiktaş'ın yanı sıra, Trabzonspor da yakından ilgileniyor.

(Sporx)