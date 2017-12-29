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Galatasaray bir sol bek alternatifi daha belirledi: Davide Santon

Sol bek takviyesi için Asamoah ve Filipe Luis için girişimlerini sürdüren Galatasaray’da, İtalya’dan bir alternatif daha belirledi.

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Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray’da, gündeme yeni bir isim daha geldi. Sarı-Kırmızılılar özellikle sol bek pozisyonu için sıkı bir araştırma dönemine girerken, bir süredir Kwadwo Asamoah ve Filipe Luis görüşmelerinden olumlu sonuç çıkmaması üzerine, alternatif isimler belirlendi.

Bu doğrultuda İtalya’da Inter forması giyen Davide Santon’un gündeme geldiği öğrenildi. 26 yaşındaki İtalyan futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bu sezon düzenli olarak şans bulamayan Santon’un, sol bekin yanı sıra sağ bek ve stoper olarak da görev yapabilmesi, bu transfer girişiminde Aslan’ın iştahını kabartıyor.

Teklif gelmemesi rahatsız etti

1.86 boyundaki Santon, Inter dışında Newcastle ve Cesena takımlarının da formasını giydi. 8 kez de İtalya Milli Takımı için ter döken Davide Santon, kulübünün şu ana kadar kendisine yeni sözleşme teklif etmemesinden rahatsız. İtalyan futbolcunun bu nedenle Inter’den ayrılma ihtimalinin hayli yüksek olduğu belirtiliyor.

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