Galatasaray Birhan Vatansever'i açıkladı

Galatasaray Birhan Vatansever'i şu şekilde açıkladı:



Kulübümüz, altyapımızda yetişen Birhan Vatansever’in transferi konusunda geçtiğimiz sezon oynadığı Bandırmaspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Birhan Vatansever ile iki sezonluk sözleşme imzalanmıştır.