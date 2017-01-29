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Galatasaray bombayı patlatıyor!

Podolski’nin Vissel Kobe’ye transferi hala belirsiz, yönetimin ise B planı hazır.

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Japonya’da transfer dönemi mart ayına kadar sürüyor... Galatasaray’da Podolski bilmecesi bir türlü son bulmuyor. Alman yıldızı satmak isteyen yönetim B Planı için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Hedef Eduardo Vargas

Poldi’nin satılması durumunda hücum hattına mutlaka bir takviye yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın bu kapsamda flaş bir isimle söz kestiği belirtiliyor: Eduardo Vargas... Daha önce de sık sık Galatasaray’ın gündemine gelen Şilili yıldız için yönetim en uygun zamanı yakalamış durumda. Bunun nedeni ise 27 yaşındaki futbolcunun kulübü Hoffenheim’da forma şans bulamadığı için mutsuz olması ve ayrılmak istediğini yönetime iletmesi.

2019 yılına kadar takımıyla sözleşmesi devam eden Vargas bu sezon yalnızca 5 lig maçında forma şansı bulabildi, skora hiç katkı veremedi. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen oyuncunun menaceriyle yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. Galatasaray’da forma giymeyi kabul eden 1.75 boyundaki forvetin kulübü ile de masaya oturulacak.

Başakşehir’e yetişebilir!

Ancak yönetim öncelikle Podolski’nin transferinin sonuçlanmasını bekliyor. Transfer döneminin sona ermesine yalnızca 3 gün kaldı. Poldi konusu bir iki gün içerisinde sonuçlanırsa Vargas, transferinde düğmeye basacak olan Aslan, oyuncuya imza attırıp Başakşehir’le oynanacak kupa maçı öncesi kadrosunu yıldız bir isimle daha güçlendirmiş olacak.

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