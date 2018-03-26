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Galatasaray, borçlu olduğu menajer Fazıl Özdemir'e, borcuna karşılık loca verdi

Galatasaray'da Semih Kaya, Olcan Adın, ve Dany'nin menajerliğini yapan ve kulüpten alacakları bulunan Fazıl Özdemir'e bu paraya karşılık loca verildi.

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Galatasaray'da Semih Kaya, Olcan Adın, ve Dany'nin menajerliğini yapan ve kulüpten alacakları bulunan Fazıl Özdemir'e bu paraya karşılık loca verildi.

Böylelikle kasadan nakit çıkışı olmadan bu sorun halledildi.

Başkan Mustafa Cengiz, bu sorunu farklı bir şekilde çözdü.

(Akşam)

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