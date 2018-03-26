Galatasaray, borçlu olduğu menajer Fazıl Özdemir'e, borcuna karşılık loca verdi Galatasaray'da Semih Kaya, Olcan Adın, ve Dany'nin menajerliğini yapan ve kulüpten alacakları bulunan Fazıl Özdemir'e bu paraya karşılık loca verildi.