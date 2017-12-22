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Galatasaray Brezilya'dan Taffarel'i getiriyor

Galatasaray'da büyük operasyon başladı. Fatih Terim'den sonra bir efsane daha yolda: Claudio Taffarel

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Fatih Terim'i tekrar takımın patronu yapan Dursun Özbek yönetimi bombaları birbiri ardına patlatmaya hazırlanıyor.

Yönetim, UEFA Kupası'nın efsane kadrosunun demirbaşlarından Claudio Taffarel'i de geri getirmek için düğmeye bastı.

Taffarel'in, Terim'in son döneminde olduğu gibi kaleci antrenörü olarak görev yapması planlanıyor.

Brezilyalı çalıştırıcı, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray'da kaleci antrenörü olarak görev yapmış, Fernando Muslera'nın üst düzey performansında önemli rol oynamıştı.

Galatasaray'daki son dönemlerinde Brezilya Milli Takımı'nda da görev yapmaya başlayan Taffarel, Temmuz 2016'da Sarı-Kırmızılı kulüple bağlarını kopararak sadece Brezilya Milli Takımı için mesai yapmaya başlamıştı.

(Fanatik)

 

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