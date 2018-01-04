Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Bruno Peres ile temasa geçti

İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Serie A devi Roma'nın Brezilyalı yıldızıyla temasa geçtiğini iddia etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Performansıyla bekleneni veremeyen Latovlevici'yi elden çıkarmayı planlayan Galatasaray, sol bek transferi için harekat başlattı.

La Gazetta Dello Sport muhabiri Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Roma'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres'le temasa geçtiğini ileri sürdü.

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabiliyor

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Bruno Peres, Roma Teknik Direktörü Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yapabildi.

Roma, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu 12.5 milyon euro karşılığında Torino'dan renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın bu transferde ciddi bir rakibi var. Peres'i Benfica'nın da istediği iddia ediliyor...

Skorer

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Kalede fotoğraf çektirirken düşerek hayatını kaybetti

Evini samandan yaptı

Evini samandan yaptı

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

Diriliş Ertuğrul 101. bölüm öncesi şoke eden gelişme

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

'Kitap kasabası' şaşkına çevirdi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA