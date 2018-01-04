Galatasaray, Bruno Peres ile temasa geçti

Performansıyla bekleneni veremeyen Latovlevici'yi elden çıkarmayı planlayan Galatasaray, sol bek transferi için harekat başlattı.

La Gazetta Dello Sport muhabiri Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Roma'nın Brezilyalı savunma oyuncusu Bruno Peres'le temasa geçtiğini ileri sürdü.

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabiliyor

Hem sağ hem de sol bekte görev yapabilen Bruno Peres, Roma Teknik Direktörü Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon 14 maçta forma giyerken, 1 asist yapabildi.

Roma, sezon başında Brezilyalı oyuncuyu 12.5 milyon euro karşılığında Torino'dan renklerine bağlamıştı. Galatasaray'ın bu transferde ciddi bir rakibi var. Peres'i Benfica'nın da istediği iddia ediliyor...

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