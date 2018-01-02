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Galatasaray Bruno Peres'i transfer edecek

İtalyan basını, sol bek arayan Galatasaray'ın Roma'dan Bruno Peres ile ilgilendiğini iddia etti.

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Galatasaray için İtalya'dan sürpriz bek transferi iddiası geldi. İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin iddiasına göre Galatasaray, Roma'da hem sağ bek hem de sol bek olarak görev alabilen Bruno Peres'i devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Geçen sezon Torino'dan 12.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'ya transfer olan 27 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray dışında Benfica'nın da istediği kaydedildi.

KADROYA GİRMEKTE ZORLANIYOR

Hem sağ hem de sol bek oynayabilen Bruno Peres, Roma teknik direktörü Eusebio Di Francesco tarafından forma şansı bulamıyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 14 kez forma giyerken 1 asist kaydetti.

(Sporx)

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