Galatasaray Bucaspor maçı ne zaman Galatasaray Bucaspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Vatandaşlar sık sık bu soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. Özellikle futbol severleri ekran başına kilitleyecek Galatasaray Bucaspor maçı saat kaçta yayınlanacak? Galatasaray son dakika maç haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyor. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında 26 Aralık Salı günü TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor ile karşılaşacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20:30’da başlayacak. Galatasaray - Bucaspor mücadelesini hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Galatasaray- Bucaspor maçı 26 Aralık Salı günü saat 20.30’dan itibaren şifresiz naklen futbolseverlerle buluşacak. Peki Galatasaray rövanş maçı ne zaman yapılacak? Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak'ta İzmir'de yapılacak.

GALATASARAY – BUCASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Saat 20:30'da başlayacak olan karşılaşma canlı olarak A Spor kanalından izlenebilecek. İki takım daha önce 2'si lig, biri kupa olmak üzere üç kere karşılaştı. Bu maçların 3'ünü de Galatasaray kazandı. Galatasaray, oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Carrasso, Koray, Donk, Ahmet, Tarık, Selçuk, Tolga, Sinan, Emrah, Recep Gül, Eren

Bucaspor: Kemal Mert, Veli, Ömer, Emre Özkan, Uğurcan, Saruhan, Emre Toraman, İbrahim, Kerem Atakan, İlyas, Alpay

Sarı-kırmızılı takım, 5. turdan dahil olduğu kupada Sivas Belediyespor’u eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bucaspor ise kupanın 3. turunda Pendikspor, 4. turunda Amed Sportif Faaliyetler, 5. turunda ise Demir Grup Sivasspor’u eleyerek son 16 turuna çıktı.

Galatasaray ile Bucaspor arasındaki rövanş maçı, 16, 17 ya da 18 Ocak’ta İzmir’de yapılacak.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor kötü günler geçiriyor. İlk yarısı tamamlanan ligde 17 maça çıkan İzmir ekibi 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Sezona teknik direktör Igor Tudor yönetiminde başlayan ve ilk 8 haftada sadece 2 puan kaybeden sarı-kırmızılı takım, en yakın rakiplerine 6 puan fark atarken, ardından özellikle deplasman maçlarında alınan seri yenilgiler, takımın düşüşüne neden oldu.

İlk 8 haftada 7 galibiyet ile 1 beraberlik elde ederek 22 puan toplayıp, ardından çıktığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde ederek 13 puan kazanabildi.

Sezonun ilk bölümünde 14 haftayı lider geçiren Galatasaray, devre arasına Medipol Başakşehir’in 1 puan gerisinde 35 puanla ikinci durumda girebildi.

GALATASARAY BUCASPOR MAÇ BİLET FİYATLARI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 1. maçında 26 Aralık 2017 günü saat 20:30’da Bucaspor ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'DA 6 FUTBOLCU BUCASPOR MAÇINDA YOK

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında bu akşam sahasında Bucaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando izinli olduğu için bu maçta forma giymeyecek.

Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek devreye lider Başakşehir'in ardından 35 puanla ikinci sırada giren Galatasaray'da gözler kupaya çevrildi. Türkiye Kupası son 16 turunda bu akşam İzmir temsilcisi Bucaspor ile saat 20.30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Muslera, Mariano, Maicon, Gomis, Ndiaye ve Fernando özel izin alarak yeni yıl için ülkelerine gitti. Bu isimlerin Antalya'da yapılacak kampta takıma katılacakları bildirildi.

2009-2010'dan sonra rakip tekrar Galatasaray

Süper Lig'de 2010-2011 sezonunda mücadele eden Bucaspor, aynı yıl Süper Lig'e veda ettikten sonra 2014-2015'te de TFF 1. Lig'den düştü. İzmir temsilcisi 2015-2016 sezonunda bu yana TFF 2. Lig'de mücadelesini sürdürüyor. Bu sezon 3. turda katılığı Ziraat Türkiye Kupası'nda Pendikspor'u 2-0, Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden Bucaspor, 5. turda karşılaştığı Demir Grup Sivasspor karşısında ilk maçı 2-1 kaybetmesine rağmen ikinci maçı 1-0 kazandı ve adını son 16 turuna yazdırdı. İzmir temsilcisi son 16 turunda kalan tek TFF 2. Lig ekibi konumunda bulunuyor. TFF Lisans Kurulu tarafından 3 puan silme cezasına çarptırılan Bucaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi düşme hattında bulunan Tuzlaspor'la 13 puanla kapattı. Sarı-lacivertli ekip, averajla Tuzlaspor'un önünde yer alıyor. Kupada daha önce 2009-2010 sezonunda Galatasaray'la play-off turunda eşleşen Bucaspor, tek maç üzerinden oynanan turda İstanbul'da karşılaştığı rakibine 2-1 yenilmiş ve kupadan elenmişti. İzmir temsilcisi Süper Lig'de rakibiyle oynadığı iki maçı da 1-0 kaybetmişti.