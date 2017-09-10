Galatasaray bugün kazanırsa Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkaracak

Fenerbahçe için yine hüsran dolu bir sezon başlangıcı... Geçen sezon Advocaat ile lige son derece sıkıntılı giren ve uzun süre alt sıralardan kurtulamayan Sarı- Lacivertliler, bu kez de Aykut Kocaman yönetiminde aynı kaderi yaşıyor.

Uzatma dakikalarında Kerim Frei'ın ayağından yediği golle Başakşehir'e mağlup olan Fenerbahçe, 4. hafta itibariyle rakibinden 4 puan geride kaldı. Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş da, Kanarya'ya 5 puan fark atmış durumda. Galatasaray bugün deplasmanda Antalyaspor'u yenmeyi başarırsa, liderle Fenerbahçe arasındaki puan farkı tam 7'ye çıkmış olacak. Rakiplerin iştahlı futbolu ve galibiyet serileri göz önüne alındığında, bu farkın kapanması zor görünüyor.

Akhisar bile farka gidiyor!

Sarı-Lacivertliler'in zirveye doğru tırmanışa geçmesi için önünde çok ciddi başka rakipler de var. Bunlardan biri de Akhisar Belediye. Eğer Akhisar bugün Bursa'yı deplasmanda yenerse, onlar da Fenerbahçe'yle puan farkını 5'e çıkaracak. Kayserispor'un çıkışı, alttan gelen Trabzonspor'un baskısı da, Kanarya'yı bir hayli zorlayacak.

Giuliano ilaç olmadı

Fener'in 10 numara pozisyonundaki yeni ismi Giuliano, Başakşehir maçında da bekleneni veremedi.

Soldado çıldırttı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla renklerine bağladığı Roberto Soldado, henüz siftah yapamadı. İspanyol golcü, dün akşam girdiği pozisyonlarda da saç baş yoldurttu.