Galatasaray Burak Yılmaz için 2,5 milyon euro'luk teklif yaptı
Galatasaray, Burak Yılmaz için harekete geçti.
ABDURRAHiM Albayrak, Burak Yılmaz ile görüşerek yıllık 2.5 milyon euro teklif etti. Albayrak ayrıca Burak’ın Trabzon’dan bonservisini almasını istedi. Bordo-Mavililer tecrübeli golcü için 4.5 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
(Aksam)
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