Son Dakika Haberleri 22

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray, Bursa'ya hazır!

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Bursaspor'u konuk edecek olan Galatasaray, bu maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra koordinasyon ve sürat çalışmaları ile devam eden çalışmada oyuncular gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümde ise sınırlı alanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Dünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışan Fernando Reges, bugün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

Öte yandan tedavisi devam eden oyunculardan Jason Denayer, kendisi için hazırlanan özel program dâhilinde fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu yaparken, iki gün önce sol diz iç menisküs ameliyatı olan Cedric Carrasso ise salon çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu çalışmanın ardından yarın akşam oynayacakları Bursaspor maçı için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´de erkek çocuğa taciz skandalı! O yönetici tutuklandı

CHP´de erkek çocuğa taciz skandalı! O yönetici tutuklandı

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

'Google'ı Sultan Abdülhamid buldu'

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Sigarayı bıraktıran mucize besinler

Hangi ülkenin ne kadar petrol rezervi var?

Hangi ülkenin ne kadar petrol rezervi var?

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA