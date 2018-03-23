Galatasaray camiası Adnan Polat'ın gönlünü alacak

Galatasaray Kulüp Müzesi'nin açılışına katılan eski başkanlar ile mevcut başkan Mustafa Cengiz, zirve gerçekleştirmişti. Bu toplantıda yer almayan Adnan Polat'ı unutmayan Cengiz'in 31 Mart'taki mali genel kurulda ilk gündem maddesini Polat'a ayırmak istediği ortaya çıktı. Cengiz'in önerisine diğer eski başkanlar da olumlu yaklaştı ve Adnan Polat için iade-i itibar oylaması yapılması kararı alındı. 2011'de idari açıdan ibra edilmeyen ve başkanlığı düşen Polat, o günden bu yanacamiaya küskün ve hiçbir kongreye katılmıyor.

DURSUN ÖZBEK İBRA İÇİN KOLLARI SIVADI

Sarı-kırmızılıların eski başkanı Dursun Özbek ise Mustafa Cengiz'e kaybettiği seçimin rövanşını almak için kolları sıvadı. İlk hedefi 31 Mart'taki mali genel kurul olan Özbek, son savunmasını ibra oylaması öncesinde yapacak. Dursun Özbek, ibra edildiği takdirde Mayıs ayındaki seçimde adaylığını açıklayacak.

(Fotomac)