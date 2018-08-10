Galatasaray Caner Erdeniz'i transfer etti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Pınar Karşıyaka'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Eskişehir Basket'te 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.