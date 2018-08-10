Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray Caner Erdeniz'i transfer etti

Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerine Pınar Karşıyaka'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Eskişehir Basket'te 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA