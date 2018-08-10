Galatasaray Caner Erdeniz'i transfer etti
Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Galatasaray, geride kalan sezon Eskişehir Basket'te forma giyen Caner Erdeniz'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusu Caner Erdeniz ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kariyerine Pınar Karşıyaka'da başlayan 31 yaşındaki basketbolcu, geçen sezon Eskişehir Basket'te 31 maça çıktı ve 2,1 sayı ortalamasıyla oynadı.
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