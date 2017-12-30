Galatasaray Carrasso'ya teşekkür etmeye hazırlanıyor
Tecrübeli file bekçisi Carraso'ya bonservisi, alacaklarına karşılık olarak verilecek.
Sezon başında Fransa’dan transfer edilen 35 yaşındaki kaleci Carrasso ile yollar ayrılıyor.
Teknik direktörlüğe Fatih Terim’in gelmesinin ardından ikinci kaleci konumuna Eray yükselirken, Fransız eldivenle bir fesih görüşmesi yapılacağı öğrenildi.
Tecrübeli file bekçisinin bonservisi, alacaklarına karşılık olarak verilecek. Carrasso bu öneriyi kabul etmezse, Sarı-Kırmızılılar’ın 250 bin Euro karşılığında kontratı fesh etmesi bekleniyor.
(Fanatik)
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