Galatasaray Cavanda'yı Standard Liege'e gönderdi
Standard Liege, Galatasaray'ın futbolcusu Luis Cavanda'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Carole'ü Sevilla'ya kiralayan Galatasaray, Luis Cavanda'yı ise Belçika ekiplerinden Standard Liege'e kiralık olarak gönderdi.
Belçika ekibi Standard Liege, resmi Twitter hesabından transferi duyurarak, Cavanda'ya 'hoş geldin' dedi.
Liege, Galatasaray'dan Cavanda'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.
İHA
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