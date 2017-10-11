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Galatasaray, Cengiz Ünder için Roma'ya ilk teklifini yaptı

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu kez milli yıldızın peşindeler.

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Sarı-kırmızıların hedefinde sezon başında Başakşehir'den Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder var. Takımında düzenli olarak oynayamayan 20 yaşındaki sol kanat için Galatasaray yönetimi, İtalyan kulübünün kapısını çaldı.

Başarılı oyuncuyu kiralamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, "Cengiz'i bize 1.5 yıllığına kiralayın, bunun karşılığında 3 milyon Euro verelim. Hem kendisi de tecrübe kazanır" dediler.

127 DAKİKA OYNADI!

Cimbom, Roma kulübünden gelecek cevabı beklemeye başladı. Teknik Direktör Igor Tudor'un özellikle istediği genç futbolcunun da Galatasaray'a sempati duyduğu biliniyor.

Roma, Cengiz Ünder'i sezon başında 13.4 milyon Euro'luk bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı. Genç yıldız, bu sezon Roma formasıyla sadece 3 karşılaşmada forma giydi. Milli futbolcu, 127 dakika sahada kalırken gol atamadı, asist yapamadı.

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