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Galatasaray Cengiz Ünder'i kiralamak için gelecek hafta İtalya'ya gidiyor

Teknik patron Fatih Terim’in hazırladığı transfer listesi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da, sürpriz bir isim tekrar gündeme geldi. Sarı-Kırmızılılar, Roma’dan Cengiz Ünder’i kiralamak için düğmeye bastı.

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Galatasaray’dan Cengiz Ünder bombası... Ara transfer çalışmalarını teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı liste doğrultusunda sürdüren Sarı-Kırmızılılar’da, genç oyuncunun ismi tekrar gündeme geldi. Fatih hocanın çok beğendiği ve ligin ikinci yarısında şampiyonluk yolunda takıma büyük katkı sağlayacağını düşündüğü Cengiz’in kiralanması için düğmeye basıldı. Galatasaray’da transfer komitesinin önümüzdeki hafta İtalya’ya çıkarma yaparak Roma’yla masaya oturacağı öğrenildi.

İlk 11 garantisi yolda

13.5 milyon Euro’ya transfer olduğu Roma’da şu ana kadar beklediğini bulamayan Cengiz’in de, Galatasaray’da kiralık oynama düşüncesine sıcak baktığı öğrenildi. İtalyan kulübünü ikna etmek için, 20 yaşındaki futbolcuya belirli sayıda maç için ilk 11 garantisi verileceği de gelen haberler arasında.

Opsiyon da istiyorlar

Galatasaray Yönetimi’nin, olası bir anlaşma halinde kiralık kontrata satın alma opsiyonunu da eklemeyi düşündüğü bildirildi. Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncunun transferinin hem performans hem de geleceğe yatırım açısından çok kritik bir hamle olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumda.    

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