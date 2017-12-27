Galatasaray Cengiz Ünder'i kiralıyor

G.Saray, devre arasında gücüne güç katmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların listesindeki isimlerden biri de sezon başında Başakşehir'den, Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder. Genç oyuncunun ligde sadece 10 karşılaşmada 318 dakika forma şansı bulmasını koz olarak kullanacak olan sarı-kırmızılı yönetim, İtalyanların kapısını çalmayı planlıyor.

Cimbom, Cengiz Ünder'e parçalı forma giydirmek için Roma'ya satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunacak. Teknik direktörlüğe Fatih Terim'in gelmesiyle birlikte kulübede oturmaktan mutsuz olan Cengiz Ünder'in de G.Saray'a sıcak baktığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde İtalya'ya çıkarma yaparak Roma'ya resmi teklifini iletecek. Kulübe yakın kaynaklara göre yönetim, Cengiz Ünder'in yarım sezon maaşını ödemekle birlikte İtalyanlara kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro vermeyi planlıyor. Genç yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde şekillenmesi bekleniyor.

(Açık Mert Korkusuz)