Galatasaray Chiellini'yi istiyor

Şampiyonluk için geri sayıma geçen G.Saray, transferde harekete geçti. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadroyla mücadele etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Juventus'un stoperi Chiellini'ye göz dikti. 13 yıldır formasını giydiği İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 33 yaşındaki savunmacı için temaslara başlayan Galatasaray Yönetimi'nin tüm şartları zorladığı belirtildi. Cimbom'un İtalyan yıldıza geri çeviremeyeceği bir teklif yapmaya hazırlandığı da ileri sürüldü.

EN BÜYÜK RAKİP ÇİN!

Terim'in ısrarcı olduğu Chiellini için Çin ekiplerinin takipte olduğu öğrenildi. Juventus'la sona erecek sözleşmesini henüz uzatmayan 33 yaşındaki stopere Çin temsilcilerinden yüksek teklifler geldiği belirtiliyor. Ancak yıldız futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı da kaydediliyor. Kariyerinde Livorno, Fiorentina ve Juventus formalarını giyen Chiellini, toplam 566 resmi maça çıktı. Yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 41 gol, 22 asistlik performans sergilerken, 97 sarı, 6 da kırmızı kart gördü.

(Fotomaç)