Galatasaray Corchia için Lille kulübüne teklif yaptı

Ajax’tan Tete’yi alamayan Cim-Bom, sağ kanada Sebastien Corchia’yı düşünüyor. Sarı-kırmızılılar, bonservis bedeli için Lille’e 3 milyon euro önerirken, Fransız kulübünün bir milyon euro daha fazla talepte bulunduğu dile getirildi.

Galatasaray, sağ bekini de Fransa’da buldu. Cim-Bom, Ajax’ın 23 yaşındaki futbolcusu Tete’de yaşanan sorunlar üzerine, Lille’in başarılı ismi Sebastien Corchia’yı gündemine aldı.

26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle temasa geçen sarı-kırmızılılar, mukavelesi sezon sonunda bitecek futbolcu için 3 milyon euro önerdi. Lille Kulübü’nün 4 milyon euro istediği ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü bildirildi.

Gomis ve Belhanda gibi Fransa pazarındaki isimlerle her konuda anlaşan Cim-Bom, böylece bu kültürden ve ekolden bir futbolcuyu daha renklerine bağlamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar ayrıca Fransız Imbula ve Clichy ile ilgilenmiş ancak her iki futbolcuda yaşanan sorunlar nedeniyle bu isimleri beklemeye almıştı.

Kartal ile adı geçti

Fransız basını, 1.76’lik bek Corchia ile Beşiktaş’ın da ilgilendiğini iddia etmişti. Siyah-beyazlıların, Beck’in ayrılma ihtimalini göz önünde bulundurarak Fransız oyuncuya teklifte bulunduğu belirtildi.

Geçen sezon Lille’de 38 maçın tamamında 90 dakika olarak görev yapan Corchia, bir gol atıp, iki de asist yapmıştı. Fransa Milli Takımı’nda bir kez görev yapan başarılı sağ bek, genç milli takımlarda ise defalarca Fransa formasını taşıdı.

(Skorer)