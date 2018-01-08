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Galatasaray dar alanda pas çalıştı

Süper Lig'de devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da gerçekleştiren Galatasaray, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

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Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu bildirildi.     

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandığı aktarıldı.     

Sabah performans testine tabi tutulan Mariano Filho ve Garry Rodrigues'in, bir süre takımla çalıştıktan sonra kondisyonerler eşliğinde idman yaptığı kaydedildi.     

Galatasaray, hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.     

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