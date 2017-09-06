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Galatasaray dar alanda pas ile top kapma çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

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Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ve teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, dar alanda pas ile top kapma çalışmaları üzerinde durdu.     

İkinci bölümde bu sefer topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla günü tamamladı.     

Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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