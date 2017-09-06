Galatasaray dar alanda pas ile top kapma çalıştı
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Galatasaray Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ve teknik direktörü Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde oyuncular, dar alanda pas ile top kapma çalışmaları üzerinde durdu.
İkinci bölümde bu sefer topa sahip olma çalışması yapan oyuncular, çift kale maçla günü tamamladı.
Galatasaray, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.