Galatasaray De Jong'un menajerini İstanbul'a davet etti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, UEFA'nın, "65 milyon Euro'yu geçmesin" dediği maaş bütçesinin, "66.5 milyon Euro" olduğunu açıkladı.

Sarı kırmızılılar, kadro dışı isimlerden birini bile gönderse hedefine ulaşıyor. Bu doğrultuda senelik 2.5 milyon Euro kazanan De Jong'un menajeri Rodger Linse İstanbul'a davet edildi. Yönetim, uzlaşarak tecrübeli futbolcuyla yolları ayırmayı planlıyor.

Balta'ya af yok

C Gözden çıkarılmasına rağmen takımla yolları ayrılmayan isimlerden Hakan Balta'ya herhangi bir af çıkmadığı öğrenildi.

Kadro dışı kalan 34 yaşındaki savunmacı, as takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor.

(Fanatik)