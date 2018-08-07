Galatasaray Denayer, Emre Akbaba ve Ndiaye'nin işini bitiriyor
FATİH Terim, “Lig başlıyor, bizim çok çabuk aksiyon almamız gereken bir ortam oluşuyor.
"Ne yapacaksak çabuk aksiyon almalıyız” diyerek yönetimi de ‘transfer istiyorum’ sinyali verdi. Yönetimde Terim’in bu mesajı sonrası harekete geçti. Stoper listesinin zirvesinde Denayer bulunuyor. Belçikalı oyuncunun G.Saray’da oynamak istemesi Cim-Bom’un elini güçlendiriyor. Ndiaye için ise yönetim 9 Ağustos’u bekliyor. Premier Lig’de transfer döneminin sona ereceği tarih olan 9 Ağustos’tan sonra yönetim, Stoke City ile oyuncunun kiralanması konusunda görüşme yapılacak. Emre Akbaba konusunda da G.Saray’ın ısrarı sürüyor.
(Aksam)
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