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Galatasaray derbi öncesi taraftarıyla buluşuyor...

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasındaki Fenerbahçe öncesi büyük bir sürpriz yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşacak Galatasaray'dan sürpriz bir uygulama geldi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçından bir gün önce Türk Telekom Stadyumu'nda taraftarıyla buluşma kararı alındı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı takımın 16 Mart Cuma günü Türk Telekom Stadyumu'nda taraftara açık bir antrenman yapacağı belirtildi.

Fatih Terim önderliğinde gerçekleştirilecek antrenmanı kombine sahipleri, GS Store'dan 19,05 TL'lik alış veriş yapan ve Galatasaray Stadyum Müzesi'nden bilet alan taraftarlar izleyebilecek.

İşte Galatasaray'ın twitter hesabından yaptığı o duyuru...

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