Galatasaray derbilerde kayıp
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı derbilerde beklentilerin oldukça uzağında bir performans sergiliyor.
Sarı-kırmızılılar, futbol, basketbol ve voleybolda çıktığı derbilerde aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatıyor.
Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig maçlarından 7 mağlubiyet, 2 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı.
Futbol ve basketbolda rakipleriyle oynadığı 6 maçı da kazanamayan Galatasaray, iki galibiyetini voleybolda Beşiktaş karşısında elde etti.
Sarı-kırmızılılar, futbolda Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalırken, Beşiktaş müsabakasını 3-0 yitirdi.
Basketbolda galibiyet yok
Galatasaray, basketbolda erkek ve kadınlarda rakipleriyle oynadığı 4 karşılaşmada da mağlup oldu.
Galatasaray Odeabank Erkek Takımı, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş'a 83-62, Beşiktaş Sompo Japan'a da 80-78 yenildi.
Galatasaray Kadın Takımı ise Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş karşısında 62-61, Fenerbahçe karşısında da 79-67'lik skorla salondan mağlubiyetle ayrıldı.
Galibiyetler voleybolda
Galatasaray, bu sezon lig derbilerindeki iki galibiyeti voleybolda Beşiktaş karşısında kazandı.
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Takımı, Efeler Ligi'nde Beşiktaş'ı 3-0, Galatasaray Kadın Takımı ise Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde siyah-beyazlı ekibi 3-2 mağlup etti.
Sarı-kırmızılar, voleybolda Fenerbahçe ile oynadıkları Efeler Ligi maçını 3-0, Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasını da 3-1 yitirdi.
Derbi performansı
Galatasaray'ın bu sezon futbol, basketbol ve voleybolda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı lig derbilerinin skorları şöyle:
Organizasyon Maç Skor
Süper Lig Galatasaray-Fenerbahçe 0-0
Süper Lig Beşiktaş-Galatasaray 0-3
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Galatasaray Odeabank-Fenerbahçe Doğuş 62-83
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Beşiktaş Sompo Japan-Galatasaray Odeabank 80-78
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Beşiktaş-Galatasaray 62-61
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 67-79
Efeler Ligi Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe 0-3
Efeler Ligi Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş 3-0
Vestel Venus Sultanlar Ligi Galatasaray-Fenerbahçe 1-3
Vestel Venus Sultanlar Ligi Beşiktaş-Galatasaray 2-3
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