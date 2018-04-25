Galatasaray derbisi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 5'e 2 top kapma ve pas çalıştı Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 29 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.