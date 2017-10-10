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Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak

Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

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Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak.     

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 aylık mali işlemleriyle ilgili üyelere bilgilendirmede bulunulacağı ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de eylül ayı toplantısında 13 üye tarafından kulüp işlemleriyle ilgili yönelttiği soruları cevaplandıracağı aktarıldı.

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