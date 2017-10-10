Galatasaray Divan Kurulu toplantısı yarın yapılacak
Galatasaray Kulübünün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak.
Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 aylık mali işlemleriyle ilgili üyelere bilgilendirmede bulunulacağı ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de eylül ayı toplantısında 13 üye tarafından kulüp işlemleriyle ilgili yönelttiği soruları cevaplandıracağı aktarıldı.
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