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Galatasaray, Donk ve De Jong'la yollarını ayırıyor

Transfer döneminde kendilerine takım bulamayan De Jong ve Donk'la yollar ayrılıyor.

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Galatasaray'da gözden çıkarılan isimlerden De Jong ve Donk'un satışı gerçekleşmeyince, iki oyuncu da takımda kalmıştı.

Sarı-Kırmızılı yönetim, transfer dönemi kapanmasına rağmen çalışmalara devam ediyor.

Bu doğrultuda iki Hollandalı oyuncunun menajeriyle görüşmeler yapıldığı ve devre arasında yolların ayrılması için uzlaşma sağlandığı belirlendi. Tecrübeli Hollandalı oyuncu Nigel de Jong'un ABD'ye dönmesi, Donk'un ise büyük ihtimalle İspanya'ya gitmesi bekleniyor.

Galatasaray bu oyuncular için bonservis bedeli istemiyor.

(Fanatik)

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