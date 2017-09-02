Galatasaray Donk'la yollarını ayırmak üzere

Galatasaray’da gidenler kervanına son eklenen isim Ryan Donk oldu. Lionel Carole’ü Sevilla’ya, Cavanda’yı ise Standart Liege’e kiralayan sarı-kırmızılılar, başta Akhisar Belediyespor olmak üzere Süper Lig’de bir çok takım tarafından istenen Donk’u gönderecek. Cim-Bom, Hollandalı futbolcunun satışından 300-400 bin euro kazanmayı planlıyor.