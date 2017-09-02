Galatasaray Donk'la yollarını ayırmak üzere
Galatasaray, Süper Lig’de bir çok takım tarafından istenen Donk’u gönderecek.
Galatasaray’da gidenler kervanına son eklenen isim Ryan Donk oldu. Lionel Carole’ü Sevilla’ya, Cavanda’yı ise Standart Liege’e kiralayan sarı-kırmızılılar, başta Akhisar Belediyespor olmak üzere Süper Lig’de bir çok takım tarafından istenen Donk’u gönderecek. Cim-Bom, Hollandalı futbolcunun satışından 300-400 bin euro kazanmayı planlıyor.
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