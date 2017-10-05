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Galatasaray Donk'u verip Karabükspor'dan Poko'yu alacak

Yaptığı müthiş transferlerin ardından sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray'ın devre arası planını belli oldu.

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UEFA ile yeni bir Finansal Fair Play anlaşması yapmanın eşiğinde olan ve mali dengeleri bozmak istemeyen Sarı-Kırmızılılar ara transfer dönemini tek hamle ile geçmeyi planlıyor.

ORTA ALANA TAKVİYE İSTİYOR

Şu an kadrosunda 14 lisanslı yabancı bulunan Galatasaray devre arasında Ryan Donk ile yollarını kesin olarak ayıracak. Yönetim, Tudor'un talebi üzerine orta alana alternatif bir oyuncu almayı düşünüyor.

ÇALIŞMALARA START VERİLDİ

Hırvat hocanın bu bölge için yönetime Karabükspor formasını giyen eski oyuncusu Andre Biyogo Poko'nun ismini verdiği öğrenildi. Gabonlu futbolcu için gerekli araştırmalara start verildiği öğrenildi.

GENÇ VE MALİYETİ DÜŞÜK

Yönetim genç ve düşük maliyetli olması nedeniyle Poko'ya sıcak bakıyor. Yıldız futbolcu bu sezon ligde 6 maçta oynadı. Mücadeleci futboluyla dikkat çeken Poko, Cimbom'un oyun planına uygun bir isim..

(Takvim)

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