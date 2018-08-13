Galatasaray, Douglas Luiz'i kiralamak üzere

Manchester City ile Denayer konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray, sürpriz bir isim için hamle yaptı. Manchester City ile Denayer konusunda görüşmelerini sürdüren Galatasaray, bir isim için daha nabız yokluyor. Sarı-Kırmızılılar, İngiliz devinin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Douglas Luiz’in şartlarını sordu. Pep Guardiola’nın prenslerinden biri olan ve hazırlık döneminde yakından ilgilendiği 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu, Manchester City’nin tüm çabalarına rağmen İngiltere’de çalışma izni alamamıştı.

Guardiola, mecburen Luiz’i kiralayacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı için ön plana çıkıyor. Douglas Luiz, orta sahanın merkezinde çift yönlü olarak oynayabiliyor. Manchester City, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu 2017 yılında 12 milyon euroya Vasco da Gama'dan transfer etmişti.

(Fanatik)