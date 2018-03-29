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Galatasaray, Elvis Saric'i izlemeye aldı

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray scout ekibi boş durmadı. Birçok milli karşılaşmayı izleyen sarı-kırmızılı yetkililer, kulübe isim bildirmeye devam ediyor.

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Daha önce Johan Elmander'in teknik heyete ilettiği oyuncuları takibe alan Aslan, bu kez de Bosna Milli Takımı'nın orta sahası Elvis Saric'e kanca attı..

Sarajevo forması giyen ve Bosna Hersek'in son maçlarında da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar izleneceği belirtildi..

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol ayaklı 8 numara, takımıyla çıktığı 22 lig maçında 3 kez rakip fileleri havalandırırken, 5 de asist yaptı.

Oyunun her iki yönünü kullanan Saric ile birlikte bu bölge için birçok oyuncuyu listesine alan Galatasaray, scout raporları sonrası teknik direktör Fatih Terim'in kararını vermesiyle transferde harekete geçecek..

Bu sezon Sarajevo formasıyla 22 lig maçına çıkan Saric, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşadı. Savunma ağırlıklı oynayan Boşnak futbolcu, 5 de asist yaptı..

Profesyonel kariyerine doğduğu Hırvatistan'da Lucko formasıyla başlayan Saric, daha sonra Sloboda ve Sarejevo'da oynadı. Bu takımlarla 170 resmi maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 23 gol attı, 13 de asist yaptı.

(Sabah)

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