Galatasaray Emre Akbaba transferini 1-2 gün içinde resmen açıklayacak

TEKNİK Direktör Fatih Terim’in ısrarla istediği Emre Akbaba artık Galatasaray’da denebilir. Sarı-Kırmızılı formayı giymek için Başakşehir’i reddeden, Fenerbahçe’yi de geri çeviren milli futbolcu, hayaline ulaşacak gibi duruyor. Galatasaray ve Alanyaspor, 3 milyon euro civarında bir rakama anlaştı. Şimdi kulüpler arasında ödeme planıyla ilgili ayrıntılar görüşülüyor. Bu sıkıntı da giderildikten sonra Emre Akbaba’nın resmen Galatasaraylı olduğu açıklanacak.

PARÇALI FORMAYI GİYMEK İÇİN

Bundan bir süre önce Başakşehir onun için resmi teklifte bulunmuştu. Alanyaspor da bunu kabul etti. Ancak Emre, Galatasaray’da oynamak istediği için Başakşehir’e gitmeyi reddetti ve bu transfer yattı. Fenerbahçe’nin ise resmi olmasa da tanıdıklar yoluyla nabız yokladığı iddia edildi. Emre’nin tavrı yine değişmedi. Parçalı giymek için Aslan’ın ezeli rakibini de geri çevirdi. Bu hafta sonuna kadar transferin resmen bitmesi beklenirken Belhanda’ya da kulübe yolu gözükecek.

ALACAĞIMI BONSERVİSTEN DÜŞÜN!

Bekleneni veremeyen Faslı futbolcu için teklif gelirse elden çıkarılacak. Eğer talibi çıkmazsa Emre Akbaba’nın yedeği olacak. Geçtiğimiz sezon takım şampiyon olmasına rağmen yeterince katkı veremediği gerekçesiyle eleştirilen Belhanda, Akhisar’la oynanan Süper Kupa finalinde de kayıpları oynadı. Öte yandan Emre’nin Alanyaspor’la görüştüğü ve “Sizden 1 milyon euro alacağım var. Gerekirse bu rakamı bonservisten düşün. G.Saray’a gitmeme izin verin” dediği iddia edildi.

(Akşam)