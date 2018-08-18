Galatasaray Emre Akbaba'yı transfer ettiğini KAP'a bildirdi
Galatasaray, Emre Akbaba transferi için 4 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini ve futbolcunun yıllık 1.750.000 euro maaş alacağını KAP'a bildirdi.
Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama şu şekilde:
Profesyonel futbolcu Emre Akbaba ve kulübü Aytemiz Alanyaspor Kulübü Derneği ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.750.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
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