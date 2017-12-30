Galatasaray Emre Mor ile masaya oturdu

Teknik direktör Fatih Terim, Milli Takım'a kazandırdığı genç yıldız bu transferin mutlaka bitirilmesini isterken, yöneticiler Emre'nin menajeriyle masaya oturdu.

Galatasaray’a gelmek istiyor

Menajer Bektaş Demirtaş'la yapılan görüşmenin olumlu bir havada geçtiği öğrenildi. Emre Mor'un Fatih Terim'le yeniden çalışmak istediği ve bu nedenle Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Cenk Ergün, İspanya yolcusu

Galatasaray yönetiminin transfer pazarlığı yapmak için Celta Vigo'dan da randevu aldığı öğrenildi. Cenk Ergün'ün yeni yıl tatilinin ardından İspanya'ya giderek Celta ile masaya oturması bekleniyor.

Celta asla opsiyonu vermez

Alınan bilgilere göre Sarı-Kırmızılılar, Emre Mor'u 1.5 yıllığına kiralamak istiyor. Fakat Celta'nın bu formüle sıcak baksa bile genç yıldızın satın alma opsiyonunu kesinlikle vermeyeceği belirlendi.

12 maçta oynadı 1 gol attı

Dortmund'dan büyük umutlarla Celta Vigo'ya transfer olan Emre Mor, La Liga ve Kral Kupası'nda 12 maçta oynadı, sadece 1 gol attı.

Yönetim bir taşla iki kuş vurabilir

Galatasaray yönetimi, transferde bir taşla iki kuş vurabilir!.. Emre Mor'un transferi için görüşülen Bektaş Demirtaş aynı zamanda Milan formasını giyen Hakan Çalhanoğlu'nun da menajerliğini yapıyor. Yöneticilerin Demirtaş'la Hakan'ın kulüpteki son durumunu ve transferin maliyetini görüştüğü ifade ediliyor.

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