Galatasaray Ercan Şirin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray bir genç oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılı kulübün futbol akademisi, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ercan Şirin'i transfer etti.
Sarı kırmızılıların genç savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.
Galatasaray’a Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.