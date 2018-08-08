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Galatasaray Ercan Şirin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray bir genç oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

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Sarı kırmızılı kulübün futbol akademisi, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ercan Şirin'i transfer etti.

Sarı kırmızılıların genç savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.

Galatasaray’a Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.

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